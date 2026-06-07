巨人、ロッテ、メジャーで活躍した沢村拓一氏（38）が、糸井嘉男氏（44）とGG佐藤氏（47）が司会のパーソルパ・リーグTV公式「月曜日もパテレ行き特別編筋肉スペシャル」に出演。筋トレに関する名言を連発した。2025年限りで現役を引退したが、沢村氏は「投げていないだけで生活は変わっていないので（野球をやめた）実感ないんです」と明かした。GG佐藤氏に「普段は何をしてるの？」と聞かれ、沢村氏は「トレーニングし