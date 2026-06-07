「カーリング・日本選手権」（７日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）日本一決定戦が開幕。女子１次リーグ初戦が行われ、３年ぶりの優勝を狙う１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレはＧＲＡＮＤＩＲを９−２で下し、白星発進を決めた。不動のサードだった吉田知那美が今春に退団し、初の公式戦。サードは世界選手権でもともに戦った小穴桃里が務めた。“新生ロコ・ソラーレ”が、２年連続の首都圏開催となった横