『ザ・クリエイター／創造者』（2023）『ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー』（2016）のギャレス・エドワーズ監督が、映画制作における生成AIの可能性について前向きに語っている。 エドワーズは米カリフォルニア州カルバーシティで開催されたイベント「AI on the Lot」に登壇。生成AIについて、「映画監督として、この技術に興味を持たない理由がわかりません