大阪・関西万博の終焉とともに消えるはずだった「ミャクミャク」の勢いが止まらない。当初は「どう見てもバケモノ」と酷評されながら、グッズの年間売り上げは1291億円に達し、今年3月で終了予定だったライセンス契約は2年の延長を勝ち取った。ゆるキャラの消滅が相次ぐ“冬の時代”に、なぜ生き残れたのか。妻が大のミャクミャクファンというフリーライターの宮武和多哉さんは“3つの理由”を指摘する――。筆者撮影筆者の妻所有