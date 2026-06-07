俳優チャン・ドンジュが引退を宣言し、自身の身体を傷つけたなか、ライブ配信では健康な姿で登場し、ファンを困惑させた。去る6月6日、チャン・ドンジュはTikTokのライブ配信において、ファンを心配させていた小指が何事もない状態で登場した。【関連】チャン・ドンジュ、“小指切断”動画公開5月22日、彼は自身のSNSに「罪のない小指を切った」という文章を綴り、周りを驚かせた。彼は、「自分自身と数千回以上も守らなかった約束