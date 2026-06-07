AIエージェントを用いたソフトウェア開発が爆発的に普及しつつあり、コードレビューも人力ではなくAIに任せる流れができつつあります。しかし、AIを用いたコードレビューではチェック漏れや品質のばらつきが発生しがちです。そんな問題を解決するべく中国有数のテクノロジー企業であるAlibabaが開発したコードレビューエージェントシステムが「Open Code Review」で、すでにAlibabaグループの数万人の開発者によって使用され100万