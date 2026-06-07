◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人が２０１１年７月３０、３１日のヤクルト戦（神宮）以来１５年ぶりの２日連続引き分けに終わった。２―１の９回に登板したマルティネスが、２死から安田に右翼席へ同点ソロを献上。打たれた瞬間、グラブで顔を覆い悔しさをあらわにした。自身５試合ぶりの失点に「今日は結果が良くなかった」と唇をかんだが「明日はまた新しい日が来