バラエティやドラマなどマルチに活躍しているAぇ! group・末澤誠也さんが単独でRayにカムバック！今回は、感情の起伏が少なく、いつどんなときも自然体な末澤さんの、飾らない「ポジティブマインド」についてフィーチャー。ツッコミながらトークを盛り上げる様子に注目です♡飾らないポジティブマインドが沼の入り口感情の起伏が少なく、いつどんなときも自然体。一本筋が通っていて、懐が深いところに思わず身をゆだねてみた