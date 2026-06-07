気象庁は7日、長野県を含む関東甲信地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。長野地方気象台によりますと前線や湿った空気の影響を受け、県内は曇りや雨となりました。向こう１週間についても曇りや雨の日が多くなる予想で、気象庁は7日「長野県を含む関東甲信地方が梅雨入りしたと見られる」と発表しました。梅雨入りは平年と同じで、去年より16日遅くなっています。