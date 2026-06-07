高知県内では6月7日朝から激しい雨が降りました。今後雨はおさまり、7日夜遅くにかけて海上を中心に強い風が吹くおそれがあります。気象台では高波に警戒するよう呼びかけています。県内は7日朝から前線や低気圧に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となり、激しい雨が降りました。6月4日の降り始めから7日午後4時までの雨量は室戸市佐喜浜で308.5ミリ、四万十町窪川で254.5ミリ、黒潮町佐賀で248.