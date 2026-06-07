ボートレース宮島の開設72周年記念「G1宮島チャンピオンカップ」は7日、4日目が終了。8日の5日目10〜12Rで争われる準優勝戦メンバーが決まった。未知の扉をこじ開けた。高憧四季（26＝大阪）がG1初の予選突破を決めた。予選ラスト8Rをインから軽快に押し切り、初日9Rのジカ捲り以来の白星ゲット。2日目7Rではカド4コースから捲って先頭を走りながら3周2マークで振り込み2着に後退。「迷惑をかけてしまいました」と言葉を絞り