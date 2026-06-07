7日は関東甲信と東海地方が梅雨入りしました。いよいよ雨の季節。7日の列島各地の様子です。朝からどんよりとした曇り空が広がった東京都心。気温もあまり上がらず、4月下旬並みの少し肌寒い一日となりました。そんな梅雨入り初日、東京都内の公園では、スペインの料理や文化を楽しめるイベント「パエリア・タパス祭り」が開かれました。長い行列ができていたのは、大きなシイタケの上にチーズを乗せて焼いたタパスの店。食べた人