利用金額や件数にかかわらず、毎月の支払額を一定にするリボ払い。みなさんは利用したことはありますか。株式会社Agoora（東京都杉並区）が運営する弁護士相談ポータルサイト『離婚弁護士相談広場』が実施した調査によると、月々の支払額は「5万円以下」が最多となりました。では、リボ払いで支払いに苦しんだ経験がある人はどのくらいいるのでしょうか。【調査結果】リボ払いを利用するきっかけは？調査は、クレジットカードを週1