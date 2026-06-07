初代の登場からまもなく30年、RXの特徴は？1998年に登場したレクサス「RX」は、高級セダンのような乗り心地と快適性により、それまでオフロードの印象が強かったSUVのイメージを大きくくつがえしました。当初はトヨタ「ハリアー」のレクサス版として販売されていたRXですが、2009年に発売された3代目からはそれぞれの道を歩んでいます。【画像】超カッコいい！ これがレクサス「RX」です！ 画像を見る（44枚）現行モデルとな