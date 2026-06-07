私はスズカ。白衣の件を姉に相談すると、3回洗っても落ちない香りと格闘する不毛さを指摘されました。それから「マイ白衣を持参して物理的に避難する」という目から鱗の助言を受け、実行すれば個人の責任感からも解放されそうです。特定の人を責めるのでなく、学校全体で「無香料推奨」をルール化することを提案する戦略を教わって腑に落ちた私。感情論でなくシステムで解決する道が見え、ようやく心が晴れました。タクヤを守るた