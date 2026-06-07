気象庁は７日、関東甲信と東海が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信地方は平年と同じで去年より１６日遅い梅雨入りとなりました。 ７日の県内は、前線を伴った低気圧の影響で、曇り空の一日となりました。 この先１週間は曇りや雨の日が続く見通しで、気象庁は、７日午前１１時、関東甲信と東海地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。関東甲信地方は平年と同じで去年より１６日遅い梅雨入りです。 約１