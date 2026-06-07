群馬をはじめ埼玉や長野など県内外のキッチンカーが一堂に集まる食のイベントが高崎市で初めて開かれました。 「キッチンカーの可能性をより多くの人に」をコンセプトに開かれたぐんまフードトラックフェスティバル。 高崎市のもてなし広場には、ガパオライスなどのタイ料理やシラスが乗ったピザなどが味わえるキッチンカー４０台が並びました。 こちらは、東京から唯一出店した、サバサンドとクラ