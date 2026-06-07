藤岡市で、消防団員による消防ポンプの操作技術を競う大会が８年ぶりに開かれました。 消防団員の技能向上につなげようと県内各地で２年に１度開かれる消防ポンプ操法競技大会。新型コロナウイルスの影響で８年ぶりの開催となりましたが、今回は、藤岡市消防団の１３の分団と上野村の消防団が参加しました。 競技は、消防車から約６０メートル先にある火元を想定して行われ、長さが２０メートルあるホースを