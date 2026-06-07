高校ラグビーの関東大会２日目の結果です。 県予選１位通過の明和県央は埼玉の川越東と対戦しました。 県央は、７点をリードされ前半を折り返しますが、後半開始早々のトライで同点に追いつくと、後半１０分に１２対７と逆転。 終盤にトライを奪われ再逆転されますが、後半２６分にペナルティーゴールを決め、１５対１４、１点差で勝ちました。 県予選２位、６日に接戦を演じた農大二高は神奈川県