今月４日からの「歯と口の健康週間」にあわせ、太田市の大型ショッピングモールで、歯と口の健康について学ぶイベントが開かれました。 このイベントは、歯と口の健康について関心を持ってもらい、正しい知識を身につけてもらおうと、太田新田歯科医師会などが主催し毎年開かれているものです。 会場には、歯型をとる材料を使って指の型を取ったり、顕微鏡で、口の中の菌を見られる「細菌観察」など８つのブースが