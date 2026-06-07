ロックバンドとして不動の地位を築いたエレファントカシマシ。だが、その黎明期のライブは、現在の姿からは想像もつかないほど異様な緊張感に包まれていた。観客は座ったままステージを見つめ、拍手すらできなかったという。そんな“10割革新”の音楽を鳴らしていた時代を、作家の樋口毅宏氏が回想する。 【画像】エレカシの出発点となった伝説のアルバム 『なぜ本を読むのか、なぜ映画を観るのか、なぜ音楽を聴く