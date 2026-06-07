サッカーのインターハイ県予選は７日、準々決勝が行われ、ベスト４が出そろいました。 ４試合すべてがシード校同士の対戦となった準々決勝。 昨年度の王者・前橋育英は４対０で常磐を下しました。前橋商業は新島学園とのＰＫ戦を制し準決勝進出を決めました。 健大高崎は利根商業に４対０、共愛学園は桐生第一に２対０でそれぞれ勝って、ベスト４進出です。 インターハイの県予選は今月１０日、ア