６月５日、山形県小国町の飯豊連峰で登山者３人が急斜面の雪渓に阻まれ、一時身動きがとれなくなりました。３人は７日午後、救助隊とともに下山したということです。全員けがはありません。 警察によりますと、６月５日午後５時ごろ、山形県小国町小玉川の飯豊連峰に登山に入った茨城県守谷市本町の無職の男性（６５）ら３人から、石転び沢の急斜面の雪渓に阻まれ身動きがとれなくなったと１１９番通報がありました。 これを受け