任期満了に伴う大竹市長選が告示され、新人3人が立候補しました。立候補したのは、届け出順にいずれも無所属新人で元市議の中野友博候補、元三井化学社員の福田弘美候補、元市議の小中真樹雄候補の3人です。■無・新 中野友博候補「観光を行うことで人が集い関係人口をつくり大竹の魅力を発信しこの街の市民の暮らしを守る」■無・新 福田弘美候補「人、暮らし、経済この3つの柱をうまく好循環させることそれが大竹の街づくりのベ&