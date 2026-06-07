市民参加型の音楽イベント「旭川ミュージックウィーク」が始まりました。きょうと次の土日は、マチの至る所でコンサートが行われます。旭川市内で始まった毎年恒例の音楽イベント「旭川ミュージックウィーク」。市民の音楽活動を発展させ、マチの至る所から音楽が聞こえるような「北の音楽の都」を目指して始められました。初日のきょうは、太鼓やアコーディオン演奏のほか、アマチュアバンド