6日から県内を襲った大雨で徳之島の天城町では50代の男性1人が軽いケガをしたほか、喜界町では住宅9棟が床上・床下浸水の被害を受けました。低気圧や梅雨前線に伴う発達した雨雲の影響で、6日から7日にかけて奄美地方や種子島・屋久島地方、大隅地方を中心に大雨となりました。喜界町と屋久島町では一時、レベル4土砂災害危険警報が発表されました。喜界島では、7日午前4時50分までの24時間で6月の観測史上最大の236.5ミリを観