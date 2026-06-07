＜BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ最終日◇7日◇宍戸ヒルズカントリークラブ 西コース（茨城県）◇決勝＝7464ヤード・パー71＞2024年覇者の45歳・岩田寛が、大会史上初めて宍戸ヒルズCC西コースのみでの2勝目達成者になった。これでツアー通算8勝目。円熟味がそのまま強さになっている、そんな印象だ。【写真】これかっこいい副賞はBMWの高級SUV首位と3打差の最終組からスタートしたが、前半は苦しい展開だった。2番