アイ工務店CUP・KKTみらいキッズサッカーフェスティバルが7日、熊本市の県民総合運動公園で開かれました。大会には年長から小学3年生までの89チームが参加しました。開会式では元ロアッソ熊本のゴールキーパー小林弘記さんが選手たちを鼓舞し、小川JSCユナイトの選手が「元気いっぱい、一生懸命プレーすることを誓います」と宣誓しました。 試合は男女混合6人制で行われ、雨の降る中、子