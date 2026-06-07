元タレント・田代まさしさん（69）が7日までに更新されたYouTube「井口・谷本・島やんのながら見チャンネル」に出演し、自身の逮捕歴について語る場面があった。01年12月に「覚せい剤取締法違反容疑」で逮捕されるなど、多くの不祥事で世間を騒がせてきた田代さん。「毎回“二度とやるまい”と思うんですよ。いっぱいファンの人を裏切ったし、家族も裏切りました」と反省を口にしたが「それでも依存症って病気があって、体と