俳優の鈴木福（21）が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。鈴木の発言に驚きの声が上がった。「食ったことないです」と言い、おツマミの「イカなめろう」を口にした松岡昌宏は「うわっ、そっちか。この言葉は使いたくないな…」と話した。すると同時に食べていた博多大吉が「でも、今日は使いましょう」と促し、松岡は「倉嶋紀和子（おつまみさん）の専売特許、使わせても