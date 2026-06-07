ちょっとユーモアを利かせた“謝罪の定番”として人気の手土産「切腹最中」。春になると売れ行きが上がるといいます。買いにきた方々の思いや事情を聞いてみました。■“謝罪の定番”「切腹最中」あなたはなぜココに！？東京・新橋のオフィス街にある老舗和菓子店。ここに、春になると売れ行きが上がるという名物があります。その名も「切腹最中」。お店の場所が、忠臣蔵で有名な浅野内匠頭が切腹したお屋敷の跡地であることから