元宝塚歌劇団雪組トップスターの女優望海風斗が7日、主演ミュージカル「神経衰弱ぎりぎりの女たち」初日取材会を東京・日本青年館ホールで行った。88年公開のスペイン映画を原作に、米ブロードウェーで舞台化されたラテンミュージカルコメディーの日本初演となる。望海は、恋人に別れを告げられ、さまざまな事件に巻き込まれていく女優役を演じる。初日を迎えた心境について、望海は「いろいろとギリギリのところを通り抜けて、や