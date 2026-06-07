ボートレース宮島のＧ?「宮島チャンピオンカップ開設７２周年記念」は７日、予選最終日の４日目が行われた。瓜生正義（５０＝福岡）はこの日、７Ｒの２号艇１走で４着以上が条件の勝負駆け。スリットからのぞく勢いで差しハンドルからバックは先マイした横沢剛治の懐に潜り込んだかに見えたが、振り切られて２着までだった。「惜しかった。差した後で空回りしていた。初動のかかりももう一つでしたかね」と惜敗の原因を考