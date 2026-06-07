競泳の日本選手権最終日（７日、東京アクアティクスセンター）が行われ、女子５０メートル自由形では五輪３大会連続出場の池江璃花子（横浜ゴム・ルネサンス）が６連覇を逃し、全体９位で終えた。午前の予選は組４着の２５秒８６で全体１０位で通過し、上位８選手に残れずＢ決勝に回った。Ｂ決勝では２５秒６３のトップでフィニッシュしたが、レース後には険しい表情を見せた。今大会では、４種目に出場し、バタフライでは１