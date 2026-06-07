新生ゼロワンの女子部「プロレスリングＲｏｓｅ」が、旗揚げ第３戦（２７日、東京・東京・ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ）の対戦カードを発表し、メインでＲｏｓｅワールド王座?ＴｈｅＲｏｓｅ?次期挑戦者決定戦ランブルを行うことになった。４月２５日に旗揚げしたＲｏｓｅは第２戦の５月９日新木場大会で同王座決定戦ランブルを開催し、マーベラスのＲｉｋｏが初代王者に。いきなり最高峰王座が他団体