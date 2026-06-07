山陽オートが７日に開幕し、初日の１２Ｒ「２０２６スーパースターガールズトライアル第３戦山陽ステージ」は新井日和（２３＝伊勢崎）が制した。５０線外からスタートを決め、２周回４コーナーから３周２コーナーにかけて小川可蓮、田崎萌を抜いて先頭を奪い、決着をつけた。前節の地元・伊勢崎ＧＩムーンライトチャンピオンカップでは足周りのアオリが気になっていたが「フォーク周りの部品を替えて直った」と懸案事項は