【モデルプレス＝2026/06/07】ドラマ「スモークブルーの雨のち晴れ」（読売テレビ／毎週月曜深夜1：29〜）にて、久慈静役を演じる俳優の渋谷謙人（しぶや・けんと／38）にモデルプレスがインタビュー。同ドラマでW主演を務める武田航平にキュンとした瞬間やお気に入りのシーンについて語ってもらった。【インタビュー後編】【写真】渋谷謙人「とってもタイプ」BL相手役の40歳イケメンと密着◆人気コミック実写化「スモークブルーの