【モデルプレス＝2026/06/07】俳優の中村倫也とムロツヨシが7日、都内で開催された映画『君のクイズ』 公開後“特別御礼”舞台挨拶イベントに出席。中村が妻で日本テレビの水卜麻美アナウンサーについて触れる場面があった。【写真】中村倫也が「ムカついた」と連呼した共演者◆中村倫也、夫婦仲明かす観客からの質問コーナーで、最近の話で選択をミスしたエピソードを聞かれた中村は「正解しか出してないから…」と答えて、会場か