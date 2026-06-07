有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。5月のアシスタントはタイムマシーン3号・山本浩司とピン芸人の松崎克俊です。5月31日（日）の放送では、有吉もMCとして参加したイベントについて振り返りました。（左から）山本浩司、有吉弘行、松崎克俊