俳優の本木雅弘が６日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演。実家の家業を明かした。ＭＣの加藤浩次に還暦を迎えたことを振られると、「昨年の１２月になりました」とあっさり。加藤が「還暦ですよ！」と声のトーンを上げると「いえいえ、化粧で塗りたくってごまかしてますから。（化粧を）はがせば普通のおじいさんですから」と謙遜した。自炊について問われると、「多