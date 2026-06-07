第４２回早池峰賞は６月７日、水沢競馬場で１１頭（リトルサムシングは出走取消）がダート１４００メートルを争った。単勝１．２倍の断然人気に推されたルコルセール（石川倭騎手騎乗）が、スプラウティングとの競り合いを首差競り落として優勝。高知競馬から岩手競馬に移籍後、栗駒賞、シアンモア記念に続く重賞３連勝を飾った。同馬は母の全兄がフェブラリーＳなどＧ１級４勝のゴールドアリュールという血統。半兄にはマーチＳ