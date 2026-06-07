▽大学相撲東日本学生選手権（７日、東京・両国国技館）個人戦では駒大の阿部佑磨（３年）が初優勝を飾った。決勝ではバヤルボルド（日体大）に立ち合いで体を開いて突き落とした。優勝を決めると大きく叫んでガッツポーズした。「まさか、いなしで落ちるとは思わなかった。優勝がわかると嬉しすぎてそれどころではなかった」。人生初タイトルに歓喜を爆発させた。夏場所で優勝した小結・若隆景（荒汐）が在籍した福島県の県