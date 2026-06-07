◆カーリング日本選手権第１日（６月７日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の１次リーグ（Ｌ）を行い、前回大会３位のロコ・ソラーレは、グランディールと対戦し、９−２で勝利し、好スタートを切った。第２エンド（Ｅ）で藤沢五月の好ショットが飛び出し、１点スチール。第３Ｅも１点を取ったものの、第４Ｅは２点を取られて同点にされた。なかなか流れに乗れなかったとはいえ、第５Ｅで相手のミスを見逃さず大量４点を奪取