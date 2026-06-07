西安市で唐代・范凝の墓から出土した陶器製の馬。（西安＝新華社配信）【新華社西安6月7日】中国陝西省考古研究院は3日、西安市で発掘した唐代の墓について、墓主が長安で治安管理の官職「県尉」を務めた范凝（はん・ぎょう）で、没年は西暦775年と判明したと発表した。墓からは人物俑や十二支俑、銅鏡など文化財約50点が出土しており、唐代の歴史や文化、葬送制度を研究する上で重要な実物資料となる。プロジェクトの責任者で