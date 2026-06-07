口当たりのやさしいスープって、心まで解きほぐしてくれるおいしさですよね。そこでご紹介するのが、「卵スープ」がふんわり仕上がる裏ワザです！ いつも料理などに使っているアレを入れるだけで、お店のような仕上がりになるんですよ。 「水」がポイント！実際に試してみます １.溶いた卵に小さじ1の水を入れるのが今回の裏ワザ。これはとっても簡単！ ２.スープを沸騰させて、菜箸などでぐるりとひと回しし、水の流れを