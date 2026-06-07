◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）ロッテが巨人と２試合連続の延長１２回引き分け。今カード１敗２分けで、阪神戦以来、２カードぶりの負け越しとなった。１点ビハインドの９回２死無走者で、途中出場の安田が巨人の守護神、マルティネスから右翼席中段に２号同点ソロ。１０回以降はともに譲らずに勝敗はつかなかった。試合後、サブロー監督は「安田が打ってくれて、あ