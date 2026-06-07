【エルサレム共同】イスラエル中部コハブヤイルや周辺で7日、銃撃事件があり、1人が死亡、5人が負傷した。イスラエル警察や救急当局が発表した。地元メディアによると、容疑者とみられる人物は射殺された。警察は別の容疑者が逃走しているとして行方を追っている。現場は占領地ヨルダン川西岸との境界の町。イスラエルメディアによると、射殺された容疑者はアラブ系住民だとしている。イスラエル軍も医療や捜索活動のため部隊