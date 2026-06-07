「ＤｅＮＡ２−４ソフトバンク」（７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが延長戦で屈し２連敗。７カード連続で勝ち越しなしとなった。同点の延長十二回、８番手で登板した山崎が先頭の代打・野村に左中間二塁打を浴びるなど無死一、三塁のピンチを招くと、庄子に一塁前へセーフティースクイグを決められた。なおも１死二塁で海野には左翼線適時二塁打を浴びた。先発の尾形は、古巣との初対決で５回２安打１失点、７奪三振と好投