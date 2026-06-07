俳優の鈴木福（21）が、6日放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。芦田愛菜と双子の姉弟役で大ブレークした2011年のフジテレビ系ドラマ「マルモのおきて」放送時について明かした。「マルモのおきて」放送時について松岡昌宏から「福くん、みんな知ってるから（学校に行くと）『福くんキター！』になるじゃん」と聞かれると、「特に小学校の最初の頃とかはホントに『マルモ』が始