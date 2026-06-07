牛丼チェーンの「すき家」は、2026年6月1日から「6月得すきクーポン」を、公式アプリ限定で配信しています。30日10時59分までの期間中、朝食商品を30円引きで楽しめるクーポンです。期間中は何度でも利用できます。「牛まぜのっけ朝食」は430円→400円朝食の全メイン商品が対象です。たとえば「牛まぜのっけ朝食」と「牛たまかけ朝食」は各430円→400円に、「自家製ベーコンエッグ朝食」と「ソーセージエッグ朝食」は各470円→440